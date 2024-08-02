В Приморье количество ремонтируемых дорог в 2025 году увеличится

В Приморье увеличится количество ремонтируемых дорог в 2025 году, уже разыгрываются контракты на работы. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время эфира «Прямого разговора» (16+), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморья.
Губернатор рассказал об одной из главных транспортных артерий региона — дороге Осиновка — Рудная Пристань. Ее ремонт рассчитан на два года. Основной фронт работ должен завершиться уже в следующем месяце. Но сроки окончания дорожных работ во многом зависят от погодных условий.
Глава Приморья выделил главные краевые артерии. Они ведут к Пограничному, Краскино, в Арсеньев, Дальнегорск, к Рудной Пристани. Во время ремонта дороги Осиновка — Рудная Пристань было вскрыто полотно. Но произошли задержки из-за перевыборов подрядчика и затяжных ливней.
«Нельзя во время дождя делать асфальтобетон и другие важные работы. С установлением хороших погодных условий работы будут продолжены, они все забюджетированы, подрядчики готовы», — сказал Олег Кожемяко.
Губернатор отметил, что сейчас предпринимаются меры по улучшению транспортного сообщения на дороге Лазо — Заповедное. В Примавтодоре создан филиал «Лазо», которого раньше не было. Сейчас он ведет работы с асфальтовым заводом и щебеночно-дробильным комплексом.
В 2024 году в крае строятся девять мостов, еще четыре находятся в ремонте. В период непогоды идут закупка средних автодорожных быстровозводимых разборных мостов и собственное производство водопропускных труб. На следующий год планируется подготовить порядка 20−30 мостов из металлоконструкций, которые будут быстро восстанавливать проезжую часть.
«Мы выделили порядка пяти миллиардов на укрепление Примавтодора. Если раньше это была организация, которая преимущественно занималась содержанием дорог, то на 2025 и 2026 годы выделены средства на укрепление материально-технической базы предприятия, дальнейшее строительство заводов по производству асфальтобетона, щебеночно-дробильных комплексов, усиление техники», — поделился Олег Кожемяко.
Также, в этом году жители Приморья увидят результаты нового подхода к содержанию грунтовых дорог. Теперь оно будет проводиться в комплексе, с применением сразу нескольких видов техники — грейдера, самосвала и катка.