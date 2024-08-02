В Приморье количество ремонтируемых дорог в 2025 году увеличится

В 2024 году в крае строятся девять мостов, еще четыре находятся в ремонте. В период непогоды идут закупка средних автодорожных быстровозводимых разборных мостов и собственное производство водопропускных труб. На следующий год планируется подготовить порядка 20−30 мостов из металлоконструкций, которые будут быстро восстанавливать проезжую часть.