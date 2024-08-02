Порядка 35 000 рублей в месяц в среднем готовы платить омичи по ипотеке

Авито Работа и Авито Недвижимость опросили более 7 000 работающих россиян, чтобы узнать, как они относятся к ипотеке в 2024 году. Результаты показали, что в среднем омичи готовы ежемесячно платить или уже выплачивают сумму около 35 000 рублей по ипотечному кредиту.
Кроме того, 33% респондентов имели опыт использования ипотеки, а еще 33% рассматривают возможность её оформления в будущем. Интересно, что часть работающих омичей получают поддержку работодателя при оформлении ипотеки.
В ходе опроса 36% респондентов рассказали, какие инструменты поддержки работодателя в получении ипотеки есть в их компаниях. Еще 14% сообщили, что не уверены в том, какие конкретно меры в этом направлении предпринимает их работодатель, а 7% отметили, что их формат занятости не подразумевает такие возможности (например, если они работают на фрилансе). Среди наиболее распространенных мер поддержки со стороны компании-нанимателя работающие омичи отмечали предоставление беспроцентного или низкопроцентного займа на покупку жилья, компенсацию части процентной ставки по ипотеке, оказание помощи в сборе документов или оформлении ипотеки, предоставление возможности льготной ипотеки для сотрудников (например, IT-ипотеки), консультации при поиске жилья, например, через партнерство с агентствами недвижимости. Некоторые респонденты отметили, что их работодатель предоставляет субсидии на первоначальный взнос по ипотеке, организует внутреннюю программу ипотечного кредитования и программы обучения финансовой грамотности и/или инвестированию в недвижимость.
«Чтобы привлечь соискателей при текущем дефиците кадров, работодатели не только повышают зарплатные предложения для кандидатов, но и расширяют соцпакеты сотрудников. За последний год число объявлений на платформе “Авито Работа” с упоминанием популярных льгот и бонусов выросло на 58%, и мы ожидаем, что этот тренд продолжит развиваться. Помощь в получении ипотеки или частичная компенсация ипотечных платежей, в числе прочего, становятся эффективными мерами повышения лояльности и долгосрочной мотивации специалистов рабочих и офисных профессий», — рассказал директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.
Больше всего готовы платить за ипотеку представители автомобильного бизнеса (около 79 тыс. рублей в месяц), маркетинга, рекламы и PR (75 тыс. рублей), IT и телекоммуникации (54 тыс. рублей), а также онлайн-торговли (51 тыс. рублей).
Среди омичей, которые брали или планируют взять ипотеку, 39% отметили, что готовы ежемесячно выплачивать или уже выплачивают в пользу ипотечного кредита до 20 тыс. рублей. 27% имеют возможность платить от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, а 14% отметили, что для них вполне комфортной суммой является от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. Еще 2% омичей готовы отдавать от 80 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц.
«В условиях отмены массовой льготной ипотеки и изменения условий по отдельным адресным программам важную роль начинает играть поддержка в получении кредита, в том числе со стороны работодателя. Вероятно, в скором времени мы будем наблюдать увеличение числа компаний, которые одним из способов мотивации сотрудников выбирают помощь в улучшении жилищных условий. Помимо этого все более востребованными становятся услуги профессионалов рынка — мы видим это по росту интереса к ипотечному сервису платформы», — отметил руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито Артур Ахметов.
Среди омичей, которые брали или планируют взять ипотеку, 43% опрошенных поделились, что попадают под условия льготной ипотеки. Из них 31% — только собираются ей воспользоваться, причем чаще других возрастных групп этот вариант встречался у молодежи 18−24 года (43%) и 25−34 года (33%). А еще 13% респондентов уже воспользовались данным видом ипотеки и выплачивают ее сейчас.