Порядка 35 000 рублей в месяц в среднем готовы платить омичи по ипотеке

В ходе опроса 36% респондентов рассказали, какие инструменты поддержки работодателя в получении ипотеки есть в их компаниях. Еще 14% сообщили, что не уверены в том, какие конкретно меры в этом направлении предпринимает их работодатель, а 7% отметили, что их формат занятости не подразумевает такие возможности (например, если они работают на фрилансе). Среди наиболее распространенных мер поддержки со стороны компании-нанимателя работающие омичи отмечали предоставление беспроцентного или низкопроцентного займа на покупку жилья, компенсацию части процентной ставки по ипотеке, оказание помощи в сборе документов или оформлении ипотеки, предоставление возможности льготной ипотеки для сотрудников (например, IT-ипотеки), консультации при поиске жилья, например, через партнерство с агентствами недвижимости. Некоторые респонденты отметили, что их работодатель предоставляет субсидии на первоначальный взнос по ипотеке, организует внутреннюю программу ипотечного кредитования и программы обучения финансовой грамотности и/или инвестированию в недвижимость.