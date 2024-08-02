Волгоград оказался в числе 10 самых востребованных мест для летнего отдыха

На встрече с общественностью губернатор Андрей Бочаров озвучил амбициозные планы на будущее. К 2034 году планируется поэтапно увеличить туристический поток до 5 миллионов человек. Это будет достигнуто благодаря созданию новых проектов, в том числе строительству инновационного историко-культурного туристического комплекса на системе островов Сарпинский и Голодный.