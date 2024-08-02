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Волгоград оказался в числе 10 самых востребованных мест для летнего отдыха

Регион стал одним из лидеров по популярности среди мест для отдыха, согласно рейтингу, составленному сервисом бронирования отелей.

По данным регионального комитета экономической политики и развития, Волгоград вошел в тройку самых востребованных мест для отдыха у воды. Также город занял шестое место в списке направлений для спонтанных поездок, сообщает «Твил.ру».

В числе лидеров рейтинга находятся Калининград, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар. В этих городах туристы проводят от 2 до 9 ночей.

Напомним, Волгоградская область активно развивает туристическую отрасль. За первое полугодие регион посетили более 800 тысяч гостей. Благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» появляется все больше объектов инфраструктуры и новых локаций. На территории региона функционирует 334 туристических маршрута, 411 отелей и турбаз разных категорий, а также около 2000 заведений общепита.

На встрече с общественностью губернатор Андрей Бочаров озвучил амбициозные планы на будущее. К 2034 году планируется поэтапно увеличить туристический поток до 5 миллионов человек. Это будет достигнуто благодаря созданию новых проектов, в том числе строительству инновационного историко-культурного туристического комплекса на системе островов Сарпинский и Голодный.

туризм и отдых