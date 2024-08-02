Волгоград оказался в числе 10 самых востребованных мест для летнего отдыха

По данным регионального комитета экономической политики и развития, Волгоград вошел в тройку самых востребованных мест для отдыха у воды. Также город занял шестое место в списке направлений для спонтанных поездок, сообщает «Твил.ру».
В числе лидеров рейтинга находятся Калининград, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар. В этих городах туристы проводят от 2 до 9 ночей.
Напомним, Волгоградская область активно развивает туристическую отрасль. За первое полугодие регион посетили более 800 тысяч гостей. Благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» появляется все больше объектов инфраструктуры и новых локаций. На территории региона функционирует 334 туристических маршрута, 411 отелей и турбаз разных категорий, а также около 2000 заведений общепита.
На встрече с общественностью губернатор Андрей Бочаров озвучил амбициозные планы на будущее. К 2034 году планируется поэтапно увеличить туристический поток до 5 миллионов человек. Это будет достигнуто благодаря созданию новых проектов, в том числе строительству инновационного историко-культурного туристического комплекса на системе островов Сарпинский и Голодный.