Средняя зарплата в Калининградской области перевалила за 63 тысячи рублей

Согласно данным Калининградстата, зарплаты в сельском хозяйстве достигли 98,8 тысячи рублей, в рыболовстве и рыбоводстве — 277,4 тысячи рублей, в обрабатывающих производствах — 68,8 тысячи, в строительстве — 63,2 тысячи, в торговле — 49,8 тысячи, в финансовой и страховой деятельности — 104,1 тысячи, в профессиональной и научной деятельности — 70,5 тысячи, в области здравоохранения — 60,1 тысячи рублей.