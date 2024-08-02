Средняя зарплата в Калининградской области перевалила за 63 тысячи рублей

По сравнению с маем 2023 года зарплата увеличилась на 17,2%, но по сравнению с апрелем 2024 года снизилась на 0,4%.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2024 года составила 106,5% к уровню мая 2023 года и 98,8% — к уровню апреля 2024 года.
Согласно данным Калининградстата, зарплаты в сельском хозяйстве достигли 98,8 тысячи рублей, в рыболовстве и рыбоводстве — 277,4 тысячи рублей, в обрабатывающих производствах — 68,8 тысячи, в строительстве — 63,2 тысячи, в торговле — 49,8 тысячи, в финансовой и страховой деятельности — 104,1 тысячи, в профессиональной и научной деятельности — 70,5 тысячи, в области здравоохранения — 60,1 тысячи рублей.
Сотрудники компаний, занимающихся операциями с недвижимостью получают в среднем 33,2 тысячи рублей. В гостиничном бизнесе и общепите зарплаты немногим выше — 37,3 тысячи рублей.