Мэрия Перми может провести конкурс для реконструкции Пушкинской бани

Если в течение 45 дней с момента размещения решения о реализации проекта МЧП в администрацию Перми поступят заявления от других инвесторов о намерении участвовать в конкурсе на заключение соглашения, то мэрия в срок не более 180 дней должна будет организовать и провести соответствующий конкурс. «Предложения о реализации проекта, подготовленные инициатором проекта в соответствии с Федеральным законом 224-ФЗ, от иных лиц в администрацию Перми не поступали», — подчеркнули в пресс-службе мэрии.