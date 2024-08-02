Мэрия Перми может провести конкурс для реконструкции Пушкинской бани

По федеральному законодательству соглашение об МЧП могут заключить с инициатором проекта, если в течение 45 дней с момента размещения решения о реализации проекта на официальном сайте властям не поступят от других лиц заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения.
Если в течение 45 дней с момента размещения решения о реализации проекта МЧП в администрацию Перми поступят заявления от других инвесторов о намерении участвовать в конкурсе на заключение соглашения, то мэрия в срок не более 180 дней должна будет организовать и провести соответствующий конкурс. «Предложения о реализации проекта, подготовленные инициатором проекта в соответствии с Федеральным законом 224-ФЗ, от иных лиц в администрацию Перми не поступали», — подчеркнули в пресс-службе мэрии.
В начале июля стало известно, что непубличная компания из Екатеринбурга «Прерогатива» предложила городским властям заняться реконструкцией известной в Перми Пушкинской бани. Организация готова вложить в реконструкцию 307 млн руб., а после завершения работ — управлять парильней и обслуживать ее. Проект предполагается реализовать с помощью механизма муниципально-частного партнерства. Неделю назад администрация города опубликовала на своем сайте проект постановления об МЧП по реконструкции, эксплуатации и техобслуживанию здания Пушкинской бани.