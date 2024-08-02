В мэрии Самары обсудили подготовку к отопительному сезону

В Самаре продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. В областной столице обсудили работу котельных и провели профильное совещание. Об этом сообщили в городской администрации.
— В этом году будет модернизировано и обновлено 24 участка теплотрасс в разных районах города. Особое внимание уделяется ходу работ на участках теплосетей рядом с социальными объектами: детскими садами, школами и лечебными учреждениями, — рассказали в мэрии.
Кроме обновления теплосетей, в областной столице готовят котельные, многоквартирные дома и объекты социальной сферы. Также необходимо получить паспорта готовности от ресурсоснабжающих компаний и управляющих организаций. От этого зависит, как пройдет отопительный сезон.
На данный момент выполнено 83% работ по подготовке котельных. Подготовлено 8512 из 10086 многоквартирных домов, что составляет 84,4%. Работы в Самаре продолжаются.