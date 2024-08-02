В Екатеринбурге капитально отремонтируют главную пешеходную улицу города

Общая площадь улицы Вайнера составляет около 30 тысяч квадратных метров, поэтому, чтобы не закрывать ее целиком и распределить нагрузку на бюджет, ремонт пройдет в несколько этапов. Первым из них станет участок от улицы Малышева до проспекта Ленина: там снимут существующее покрытие, выровняют основание и положат гранитную плитку. Ожидается, что ремонт начнут в 2025 году.