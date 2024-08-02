Власти начали улучшать внешний облик Новосибирска — что будет со спросом на жильё

«Если был микрорайон в плохом состоянии, к нему дорогу провели, построили посредине него детский садик, то локально этот район на фоне средней цены квадратного метра подорожает. То есть там, где что-то сделали, именно там и цена может повыситься», — прокомментировал эксперт.