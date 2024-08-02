Власти начали улучшать внешний облик Новосибирска — что будет со спросом на жильё

В Новосибирске приступили к работам по формированию облика магистральных улиц города. Начать решили с Ленинского района: там проверили состояние фасадов зданий, провели инвентаризацию нестационарных объектов, рекламных конструкций, остановочных павильонов. До конца сентября такой мониторинг проведут во всех районах города.
«Разворачивая эту работу, мы решили сосредоточиться не только на фасадах зданий, но и на других расположенных на магистральных улицах объектах, от которых коренным образом зависит внешний облик улиц и, соответственно, восприятие магистральных улиц жителями и гостями нашего города», — пояснил заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев.
В первую очередь эксперты оценят улицы историко-культурного наследия и улицы с большим пешеходным трафиком. Начнётся масштабная работа с центральной части Ленинского района. Реконструкция облика этого места — сейчас одно из главных направлений в работе мэра Максима Кудрявцева.
На совещании с участием представителей Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области власти приняли решение провести капремонт в ускоренном темпе: «А не так, когда три дома отремонтировали, а остальные ждут ещё 15 лет. Так привлекательный внешний облик улицы не создать», — подчеркнул Алексей Кондратьев.
Напомним, что на недостатки в состоянии улиц города мэр Кудрявцев указал сразу после вступления в должность, в апреле этого года, — ровно 100 дней назад. Перспективы перемен, которые начались после прихода Кудрявцева, оценил руководитель портала «СибДом» аттестованный аналитик рынка недвижимости Александр Шляхин.
Эксперт пояснил порталу Om1 Новосибирск, что подобное улучшение районов города может привести к увеличению спроса на жильё в Новосибирске, но только в конкретном месте, которое затронула реконструкция. Помимо этого, Шляхин считает, что новый облик улиц повысит комфорт жителей этого района.
«Если был микрорайон в плохом состоянии, к нему дорогу провели, построили посредине него детский садик, то локально этот район на фоне средней цены квадратного метра подорожает. То есть там, где что-то сделали, именно там и цена может повыситься», — прокомментировал эксперт.
Александр Шляхин добавил, что на приток в город новых жителей из других регионов обновление фасадов здания повлияет слабо. Здесь ключевую роль играет экономика и объекты инфраструктуры. А улучшение облика района может только локально увеличить спрос на жильё в этом районе среди горожан и повысить комфорт жителей этого района, резюмировал он.
Возведение объектов инфраструктуры стало обязательным требованием при застройке территорий в Новосибирске. В мае 2024 года стало известно о 300 гектарах земли, которую планируют отдать под КРТ (комплексное развитие территорий). Об этих планах сообщил мэр региональной столицы в инвестиционном послании.
Максим Кудрявцев подчеркнул, что главным условием застройки является соблюдение архитектурного единства и обязательное создание объектов социальной инфраструктуры.
«Все концепции предусматривают строительство не только многоквартирных домов, но и школ, детских садов, объектов спортивного и культурно-досугового назначения, а также инженерной и транспортной инфраструктуры», — сказал глава администрации Новосибирска.