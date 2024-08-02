В Бескудниковском районе построят дом для участников программы реновации

Утвержден проект строительства дома для участников программы реновации по адресу: Коровинское шоссе, земельный участок № 93/3. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.
«Дом из семи секций будет переменной этажности (девять, 12 и 14 этажей) со встроенными нежилыми помещениями на уровне первого этажа. На типовом жилом этаже запроектировано 29 квартир», — рассказал Иван Щербаков.
На подземном этаже оборудуют стоянку на 105 машино-мест. На первом этаже разместятся вестибюли, тамбуры, холлы, комнаты консьержей и колясочные, а также коммерческие помещения, где откроются кафе, пункты выдачи интернет-заказов, магазины и другие объекты инфраструктуры. Для маломобильных жильцов организуют безбарьерный доступ в здание.
Как ранее рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в 2024 году планируют ввести в эксплуатацию свыше 1,5 миллиона квадратных метров нового жилья по программе реновации. Это около 100 домов. Общий объем введенного в эксплуатацию жилья по программе к концу текущего года превысит шесть миллионов квадратных метров.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. С начала реализации программы в эксплуатацию ввели уже 322 новостройки.
Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.