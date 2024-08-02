Два млн кв.м. жилья построят в Челябинске в 2024 году

«С 2023 года было много всего — первоначальный взнос увеличился, ставки выросли, недвижимость подорожала, — перечислила Президент Гильдии Риэлторов Южный Урал, руководитель АН “РАЙОНЫ КВАРТАЛЫ” Наталья Шатрукова. — Но рынок не может стоять на месте, люди всё это приняли, привыкли к новым ценам, ставкам и условиям. Сейчас настроение у наших клиентов улучшилось. Да, не все, кто был сориентирован на покупку квартиры в новостройке по госпрограмме успел это сделать. В Челябинске сейчас большой перекос между ценами на новостройки и “вторичку”: средняя стоимость за квадратный метр жилья на вторичном рынке — 95 тыс. рублей, в новостройке — 113 тыс. Есть дома, близкие к ветхо-аварийной категории, там квадрат может стоить и 40, и 50 тыс. рублей. Но есть и новостройки в центре, где он достигает 240 тыс. Я всегда говорю: если есть потребность покупать жильё, надо покупать сейчас. У нас не было ещё такого периода, чтобы цены пошли вниз. Сейчас цены на вторичное жильё чуть снизились, думаю, немного постоим в стагнации, а к концу года, скорее всего, будет новый всплеск цен».