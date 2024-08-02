Самарская прокуратура хочет изъять имущество бывшего завода Danone

Арбитражный суд Самарской области рассмотрит 17 и 19 сентября два иска первого заместителя прокурора региона Игоря Харитонова об изъятии активов «Эйч энд эн» (ранее — «Данон Россия») в Самаре.
Первый заместитель прокурора Самарской области, требует изъять из незаконного владения два защитных сооружения гражданской обороны, находящиеся в корпусах молочного комбината АО «Эйч энд эн», так как они не могут быть в частной собственности, сообщают «Ведомости».
Указывается, что права собственности ответчика на эти здания должны быть впоследствии аннулированы.
В качестве третьих лиц должны быть привлеченв ГУ МЧС по Самарской области, территориальное управление Росимущества и региональное управление Росреестра.