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Самарская прокуратура хочет изъять имущество бывшего завода Danone

Речь идёт о двух защитных сооружениях гражданской обороны.

Арбитражный суд Самарской области рассмотрит 17 и 19 сентября два иска первого заместителя прокурора региона Игоря Харитонова об изъятии активов «Эйч энд эн» (ранее — «Данон Россия») в Самаре.

Первый заместитель прокурора Самарской области, требует изъять из незаконного владения два защитных сооружения гражданской обороны, находящиеся в корпусах молочного комбината АО «Эйч энд эн», так как они не могут быть в частной собственности, сообщают «Ведомости».

Указывается, что права собственности ответчика на эти здания должны быть впоследствии аннулированы.

В качестве третьих лиц должны быть привлеченв ГУ МЧС по Самарской области, территориальное управление Росимущества и региональное управление Росреестра.