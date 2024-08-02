В Самаре открылся новый торговый центр в ЖК «Волгарь»

В Самаре открылся долгожданный торговый центр в жилищном комплексе «Волгарь». Техническое открытие состоялось в четверг, 1 августа 2024 года, сообщают на официальной странице ТРК.
— Уже начали свою работу: гипермаркет «Лента», «Соколов», «Мегафон», «Детский Мир», «М. Видео». В ближайшее время на втором этаже планируют открыть детский развлекательный парк, — сообщают представители ТРК «Точка Сити».
Также в комментариях представители отметили, что уже ведутся переговоры с новым фитнес-центром. Торговый комплекс будет работать с 10:00 до 22:00, но гипермаркет «Лента» работает круглосуточно.