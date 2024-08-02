В Самарской области утвердили предельные тарифы на проезд по платным дорогам

Согласно постановлению правительства Самарской области от 1 августа 2024 года, для ТС с двумя и более осями, в том числе ТС с прицепом ниже 2 м, предельный размер стоимости проезда составит 2,1 рубля за 1 км. Для ТС с прицепом высотой от 2 до 2,6 м — 4,1 рубля за 1 км. Для авто с прицепом выше 2,6 м — 8,2 рубля за 1 км. Владельцы авто с тремя и более осями, в том числе ТС с прицепом выше 2,6 м, будут платить 12,3 рубля за 1 км.