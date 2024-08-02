В Самарской области утвердили предельные тарифы на проезд по платным дорогам

Информация об этом прозвучала на заседании регионального правительства под руководством врио первого вице-губернатора Михаила Смирнова.
Согласно постановлению правительства Самарской области от 1 августа 2024 года, для ТС с двумя и более осями, в том числе ТС с прицепом ниже 2 м, предельный размер стоимости проезда составит 2,1 рубля за 1 км. Для ТС с прицепом высотой от 2 до 2,6 м — 4,1 рубля за 1 км. Для авто с прицепом выше 2,6 м — 8,2 рубля за 1 км. Владельцы авто с тремя и более осями, в том числе ТС с прицепом выше 2,6 м, будут платить 12,3 рубля за 1 км.
«Новая норма носит уточняющий характер и принята для приведения регионального нормативного акта в соответствие с федеральным законодательством. Изменения не повлияют на размер стоимости проезда по платным трассам, который был утвержден ранее», — объяснили в областном кабмине.
Отметим, сейчас в Самарской области есть только одна платная дорога — трасса «Обход Тольятти» с мостом через Волгу. Однако пока плату за проезд там не берут. Как ранее сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев, проезд будет бесплатным, пока не закончат ремонт на Жигулевской ГЭС.