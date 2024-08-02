Волгоград и Ереван снова свяжут прямые рейсы

С октября 2024-го года у волгоградцев снова появится возможность летать в Армению напрямую из Волгограда. Международный аэропорт Волгоград сообщил о возобновлении полетной программы в Ереван. Первый рейс запланирован на 6 октября, но уже можно бронировать билеты. Выполнять полеты в Ереван будет авиакомпании Armenian Airlines.