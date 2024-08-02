Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоград и Ереван снова свяжут прямые рейсы

Самолеты начнут летать в октябре.

С октября 2024-го года у волгоградцев снова появится возможность летать в Армению напрямую из Волгограда. Международный аэропорт Волгоград сообщил о возобновлении полетной программы в Ереван. Первый рейс запланирован на 6 октября, но уже можно бронировать билеты. Выполнять полеты в Ереван будет авиакомпании Armenian Airlines.

Правда, выполнять рейсы будут всего раз в неделю по воскресеньям. В Волгограде самолеты будут садиться в 20.00 и в 22.00 улетать в Ереван. Путь займет 2 часа и 15 минут. Летать в Армению будут 220-местные Airbus A321.

На сайте перевозчика уже можно купить билеты, их стоимость начинается с 7319 рублей без багажа, но 7-килограммовой ручной кладью.