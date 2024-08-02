Названы самые востребованные в Волгоградской области специалисты

По данным специалистов, нормальный уровень конкуренции — когда на одну вакансию приходится от 4 до 8 резюме. Это означает комфортное состояние рынка. Если же показатель меньше 2 — это сигнал о кадровом голоде. По списку топ-5 востребованных профессий в регионе на одну вакансию имеется менее одного резюме.