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Названы самые востребованные в Волгоградской области специалисты

Аналитики онлайн-платформы по поиску работы выяснили, на какие специальности в регионе в июле был самый большой спрос.

По данным портала, в топ-5 дефицитных сотрудников вошли рабочие и линейные специальности. Это токарь, фрезеровщик, шлифовщик, дворник, пекарь и повар. Также крайне востребованными остаются врачи и операторы станков с ЧПУ, сообщает hh.ru.

По данным специалистов, нормальный уровень конкуренции — когда на одну вакансию приходится от 4 до 8 резюме. Это означает комфортное состояние рынка. Если же показатель меньше 2 — это сигнал о кадровом голоде. По списку топ-5 востребованных профессий в регионе на одну вакансию имеется менее одного резюме.

В десятку наиболее дефицитных профессий вошли также: агент по недвижимости, продавец-консультант, администратор магазина, маляр, штукатур и товаровед. Здесь на одну вакансию также приходится не более двух резюме.

В подобной ситуации наступают самые выгодные времена для соискателей. Работодатели предлагают более высокую зарплату, дополнительные льготы для сотрудников. Рынок труда все более становится соискательским.

занятость