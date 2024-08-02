Молдова получит от Всемирного банка кредит в 37,3 млн евро на поддержку бюджета

В пресс-службе парламента уточнили, что для получения данного кредита Молдова выполнила ​11 обязательных условий. Для этого парламент принял ряд новых нормативных актов, связанных с законодательством ЕС: «Об энергетической эффективности зданий», «О климатических действиях» и Лесной кодекс. Также были одобрены поправки к ряду законов в социальной, экономической и энергетической сферах.