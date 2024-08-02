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Молдова получит от Всемирного банка кредит в 37,3 млн евро на поддержку бюджета

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Всемирный банк предоставит Молдове кредит в 37,3 миллиона евро и дополнительные гранты в размере пяти миллионов долларов и 10,5 миллиона, направленные на бюджетную поддержку. Соответствующее соглашение было одобрено парламентом республики.

Источник: Sputnik.md

Финансы будут предоставлены Молдове в виде бюджетной поддержки и будут распределены единым траншем. Срок погашения кредита с плавающей процентной ставкой составляет 29 лет, их которых девять лет — льготный период.

В пресс-службе парламента уточнили, что для получения данного кредита Молдова выполнила ​11 обязательных условий. Для этого парламент принял ряд новых нормативных актов, связанных с законодательством ЕС: «Об энергетической эффективности зданий», «О климатических действиях» и Лесной кодекс. Также были одобрены поправки к ряду законов в социальной, экономической и энергетической сферах.

Соглашение с Всемирным банком было подписано Молдовой 11 июля 2024 года в целях реализации программы «Операция политик развития для поддержки роста и устойчивости Молдовы».

экономика