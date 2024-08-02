В Москве запретили строить микроквартиры

Соответствующий документ опубликован на портале «КонсультантПлюс».
Согласно документу, теперь минимальная площадь для однокомнатных квартир составит 28 квадратных метров. При этом размер двухкомнатных квартир должен быть не меньше 44 квадратных метров.
При строительстве жилых домов трехкомнатные квартиры должны иметь площадь не менее 56 квадратных метров, а четырехкомнатные — от 70 квадратных метров.
В мае президент России Владимир Путин поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году. По его словам, это поможет достигнуть национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».