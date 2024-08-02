В Москве запретили строить микроквартиры

В мае президент России Владимир Путин поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году. По его словам, это поможет достигнуть национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».