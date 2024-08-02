Гуцул назвала преимущества российского рынка для виноделов Гагаузии

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Если гагаузские вина в полном объеме вернутся на российский рынок, это создает для аграриев и виноделов автономии уникальные возможности для развития, об этом башкан Гагаузии Евгения Гуцул заявила в ходе рабочего визита на одно из крупнейших винодельческих предприятий региона.