Гуцул назвала преимущества российского рынка для виноделов Гагаузии

Гуцул подчеркнула, что наращивание экспорта вин в Россию обеспечило бы Гагаузии рост поступлений в бюджет и новые рабочие места.
«По просьбе гагаузских виноделов мы ведем постоянную работу с федеральными ведомствами России, чтобы в отношении наших вин не взималась импортная пошлина. Мы также помогаем реализовывать продукцию, выращенную и произведенную в Гагаузии, через Торговый дом Молдовы в Российской Федерации».
Она обсудила с руководителем предприятия Константином Сибовым ситуацию в винодельческом секторе и проблемы отрасли.
Более 80% вин, произведенных в Томае, находят своего покупателя именно в Российской Федерации, отметила Гуцул.
«Гагаузское вино знают и любят за оптимальное соотношение качества и цены», — подчеркнула она.