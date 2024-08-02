Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуцул назвала преимущества российского рынка для виноделов Гагаузии

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Если гагаузские вина в полном объеме вернутся на российский рынок, это создает для аграриев и виноделов автономии уникальные возможности для развития, об этом башкан Гагаузии Евгения Гуцул заявила в ходе рабочего визита на одно из крупнейших винодельческих предприятий региона.

Источник: Sputnik.md

Гуцул подчеркнула, что наращивание экспорта вин в Россию обеспечило бы Гагаузии рост поступлений в бюджет и новые рабочие места.

«По просьбе гагаузских виноделов мы ведем постоянную работу с федеральными ведомствами России, чтобы в отношении наших вин не взималась импортная пошлина. Мы также помогаем реализовывать продукцию, выращенную и произведенную в Гагаузии, через Торговый дом Молдовы в Российской Федерации».

отметила башкан.

Она обсудила с руководителем предприятия Константином Сибовым ситуацию в винодельческом секторе и проблемы отрасли.

Более 80% вин, произведенных в Томае, находят своего покупателя именно в Российской Федерации, отметила Гуцул.

«Гагаузское вино знают и любят за оптимальное соотношение качества и цены», — подчеркнула она.

экономика