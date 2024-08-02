Собянин открыл новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3

Глава РЖД Олег Белозеров в свою очередь сообщил, что благодаря новому городскому вокзалу Митьково «улучшится доступность, повысятся транспортные возможности населения». «Об этом говорят объективно цифры. Менее года прошло, а МЦД-3 на этом направлении уже перевезло 122 млн человек. Ежедневно МЦД-3 перевозит 415 тыс. человек — это показатели хорошего дня работы метро. Мы вместе с Москвой, реализуя совместные проекты, вышли на новый технологический железнодорожный уровень», — сказал Белозеров.