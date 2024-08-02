Собянин открыл новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3

«В последние годы мы реализовали такие мегапроекты, как Московское центральное кольцо, четыре МЦД, построили множество вокзалов. За счет этого изменилась самым серьезным образом транспортная система, транспортный каркас Москвы, улучшилось движение на других транспортных системах — на дорогах, метрополитене и других», — сказал Собянин в ходе открытия вокзала.
«У нас огромные планы — это развитие центрального транспортного узла, строительство по поручению президента РФ высокоскоростной магистрали “Москва — Санкт-Петербург” и, я надеюсь, многие другие проекты. Хотел бы выразить огромную благодарность от имени москвичей железным дорогам, Олег Валентинович (Белозеров — прим. ТАСС), вам за такую конструктивную, хорошую работу совместную», — добавил мэр. Он отметил, что система РЖД является одним из главных партнеров правительства Москвы по развитию транспортной системы. Собянин также поздравил с наступающим Днем железнодорожника работников отрасли.
Глава РЖД Олег Белозеров в свою очередь сообщил, что благодаря новому городскому вокзалу Митьково «улучшится доступность, повысятся транспортные возможности населения». «Об этом говорят объективно цифры. Менее года прошло, а МЦД-3 на этом направлении уже перевезло 122 млн человек. Ежедневно МЦД-3 перевозит 415 тыс. человек — это показатели хорошего дня работы метро. Мы вместе с Москвой, реализуя совместные проекты, вышли на новый технологический железнодорожный уровень», — сказал Белозеров.
Он отметил, что в Митьково были реализованы все новые наработки: эскалаторы, лифты, принцип «сухие ноги», система навигации и «многие другие элементы, которые нам позволяют вместе с Москвой, прежде всего, здесь апробировать и уже через небольшой промежуток времени передавать накопленный опыт в регионы».
Также в ходе открытия состоялось награждение работников железнодорожной сферы.
О вокзале
Московский городской вокзал был возведен на Митьковской ветви, соединяющей Ленинградское и Казанское направления железной дороги. Вход в Митьково находится со стороны Русаковской улицы. В пешей доступности от него — станция «Сокольники» Сокольнической и Большой кольцевой линий метро. Митьково повысит транспортную доступность парка «Сокольники». Благодаря новому вокзалу появился дополнительный проход через улицу Шумкина, сокративший путь к парку.
Ожидается, что вокзалом Митьково МЦД-3 будут пользоваться 6,6 тыс. человек в сутки. С учетом перспективной застройки к 2030 году пассажиропоток вокзала вырастет почти в два раза — до 12 тыс. человек в сутки.
На новом городском вокзале площадью 4,8 тыс. кв. м для пассажиров возвели: островную платформу, оборудованную навесами, защищающими от солнца и осадков, информационными табло, лавочками и стойками SOS; пассажирский вестибюль с выходом к Русаковской улице, оборудованный турникетами, кассами, туалетными комнатами и динамической системой навигации.
Новым вокзалом смогут с комфортом пользоваться все группы пассажиров. Облегчат пользование вокзалом три эскалатора и один лифт.
Кроме того, в рамках проекта благоустройства были организованы удобные пешие подходы к вокзалу. До конца августа 2024 года планируется привести в порядок прилегающие улицы: 3-я Рыбинскую, Лобачика, Шумкина и Русаковскую, а также Рыбинский, Сокольнический, Микульский и Старослободский переулки. Общая площадью благоустройства составит 6,9 га.
В ближайшие пять лет планируется ввести 43 московских городских вокзала, пассажиропоток которых составит более 500 тыс. пассажиров. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 127 вокзалов, общий пассажиропоток составит 1,5 млн человек в сутки.