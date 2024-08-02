В Первоуральске построят ледовую арену через три года

Ледовая арена сможет вместить в себя 5 тысяч зрителей. Размер игрового поля составит 115 на 70 метров. Внутри комплекса обустроят склад инвентаря, а также пункт проката коньков и мастерскую. Более того, будут построены зал для пресс-конференций, игровой и тренажерный залы, оздоровительный центр и ряд других помещений.