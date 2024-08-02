В Первоуральске построят ледовую арену через три года

В Первоуральске управление капстроительства Свердловской области заключило контракт на проектирование и строительство ледовой арены. Проектирование планируется завершить в первом квартале 2025 года, а строительство — летом 2027 года. Программу строительства утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
— Инвестиции области в проект строительства составят 3,2 миллиарда рублей. Это так называемый контракт «под ключ», сразу на проектирование и строительство, — сообщил директор Управления капитального строительства Свердловской области Михаил Ладейщиков.
Ледовая арена сможет вместить в себя 5 тысяч зрителей. Размер игрового поля составит 115 на 70 метров. Внутри комплекса обустроят склад инвентаря, а также пункт проката коньков и мастерскую. Более того, будут построены зал для пресс-конференций, игровой и тренажерный залы, оздоровительный центр и ряд других помещений.
В комплексе будут тренироваться молодежная сборная и команды городской детско-юношеской спортивной школы, а также команда мастеров хоккейного спорта. Для них обустроят душевые и раздевалки. Арена будет работать круглогодично.