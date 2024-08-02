В Перми демонтируют бывший кинотеатр «Искра»

В Мотовилихинском районе Перми собираются снести бывший кинотеатр «Искра» в рамках комплексного развития территории. На участке должно появиться жилье и другие инфраструктурные объекты. Владельцы заявили, что указанное здание вошло в зону реконструкции.
В Перми планируют снести бывший кинотеатр «Искра» в рамках комплексного развития территории. На участке должно появиться жилье и другие инфраструктурные объекты. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
«Здание бывшего пермского кинотеатра “Искра” перешло в собственность компании “С Нова” — партнера и технического заказчика проекта комплексного развития микрорайона Городские горки. ООО в выписке Росреестра числится правообладателем здания и участка по улице Макаренко, 31. Владельцы стадиона “Трудовые резервы” (бизнесмены Максим и Артем Блиновы) при поддержке девелопера Nova собираются заняться комплексным развитием спортивного объекта и прилегающих к нему земель. Бывший кинотеатр расположен вблизи стадиона», — уточняет детали издание.
Ранее «Комсомолка» писала, что Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Александровичу Сафонову провести процессуальную проверку по факту передачи спортивного стадиона «Трудовые резервы» в частные руки, а после представить доклад о ее промежуточных и окончательных результатах.