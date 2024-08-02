В Перми демонтируют бывший кинотеатр «Искра»

«Здание бывшего пермского кинотеатра “Искра” перешло в собственность компании “С Нова” — партнера и технического заказчика проекта комплексного развития микрорайона Городские горки. ООО в выписке Росреестра числится правообладателем здания и участка по улице Макаренко, 31. Владельцы стадиона “Трудовые резервы” (бизнесмены Максим и Артем Блиновы) при поддержке девелопера Nova собираются заняться комплексным развитием спортивного объекта и прилегающих к нему земель. Бывший кинотеатр расположен вблизи стадиона», — уточняет детали издание.