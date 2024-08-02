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В Свердловской области выделили 136 млн рублей на развитие семейных ферм

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 августа, УралПолит.Ru. Региональные сельхозпроизводители в этом году получат порядка 136 млн рублей из областного и федерального бюджетов на развитие семейных ферм. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

Фермеры смогут направить средства на приобретение техники и оборудования, скота, а также на модернизацию и строительство зданий и сооружений для производства, хранения и переработки сельхозпродукции. Максимальная сумма гранта составляет 70 млн рублей.

«Важным условием является софинансирование сельхозпроизводителями своих проектов в размере не менее 40%», — рассказал первый замминистра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Сергей Шарапов.

Ранее сообщалось, что начинающие свердловские фермеры получат гранты до 7 млн рублей. На эти цели региональные власти направили 75,3 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

экономика