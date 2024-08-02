В Свердловской области выделили 136 млн рублей на развитие семейных ферм

Фермеры смогут направить средства на приобретение техники и оборудования, скота, а также на модернизацию и строительство зданий и сооружений для производства, хранения и переработки сельхозпродукции. Максимальная сумма гранта составляет 70 млн рублей.
«Важным условием является софинансирование сельхозпроизводителями своих проектов в размере не менее 40%», — рассказал первый замминистра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Сергей Шарапов.
Ранее сообщалось, что начинающие свердловские фермеры получат гранты до 7 млн рублей. На эти цели региональные власти направили 75,3 млн рублей из федерального и областного бюджетов.