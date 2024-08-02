В Волгоградской области обнаружили партию опасной сметаны

По данным представителей ведомства, были допущены нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов у 3 физлиц в селе Сидоры и хуторах Моховском и Большом Михайловского района.
По информации ветеринарных специалистов, на электронных площадках личных подсобных хозяйств была оформлена документация на молочную продукцию общим весом 19 кг, однако отсутствовали сведения о ветеринарно-санитарном благополучии молочных ферм.
Ответственным лицам выдали предостережение с требованием не нарушать законодательство.