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В Волгоградской области обнаружили партию опасной сметаны

Сотрудники территориального управления Россельхознадзора выявили нарушения в данных ФГИС «Меркурий».

По данным представителей ведомства, были допущены нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов у 3 физлиц в селе Сидоры и хуторах Моховском и Большом Михайловского района.

По информации ветеринарных специалистов, на электронных площадках личных подсобных хозяйств была оформлена документация на молочную продукцию общим весом 19 кг, однако отсутствовали сведения о ветеринарно-санитарном благополучии молочных ферм.

Ответственным лицам выдали предостережение с требованием не нарушать законодательство.