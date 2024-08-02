Прием на работу женщин, пострадавших от насилия, может стать обязательным для работодателей в Узбекистане

Эту и другие поправки к закону «О занятости населения» внесло Министерство занятости и трудовых отношений. До 16 августа 2024 года проект закона размещен для общественного обсуждения на портале СОВАЗ (портал оценки законодательных актов). Если его примут, работодатели будут обязаны принимать на работу женщин, пострадавших от угнетения и насилия при наличии у них соответствующих знаний и навыков.