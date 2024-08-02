Прием на работу женщин, пострадавших от насилия, может стать обязательным для работодателей в Узбекистане

Эту и другие поправки к закону «О занятости населения» внесло Министерство занятости и трудовых отношений. До 16 августа 2024 года проект закона размещен для общественного обсуждения на портале СОВАЗ (портал оценки законодательных актов). Если его примут, работодатели будут обязаны принимать на работу женщин, пострадавших от угнетения и насилия при наличии у них соответствующих знаний и навыков.
Кроме того, предлагается внести нормы ответственности работодателей, если они при наличии вакантных рабочих мест необоснованно отказывают в приеме на работу пострадавшим от притеснений и насилия женщинам, которые были направлены для трудоустройства местными органами по труду по заявлениям центров социальной службы «Инсон».
Кроме того, упомянутую группу женщин будут ставить на учет в местных органах труда как людей, ищущих работу, без их заявления.
Напомним, что по данным Генпрокуратуры почти две тысячи женщин в Узбекистане пострадали от насилия и притеснений за последние два с половиной года.