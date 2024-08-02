В Екатеринбурге построят новый детский сад и школу

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории для строительства детского сада и школы в районе улицы Летчиков. Площадь участка — 1,7 гектара, его будут осваивать комплексно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
— Срок освоения территории — 2045 год, — рассказали в мэрии.
Проект состоит из двух этапов. На первом этапе строители возведут жилой дом площадью 31,7 тысячи квадратных метров. В этом доме смогут жить более 900 жителей Екатеринбурга. Одновременно с этим на территории построят детский сад на 100 мест.
На втором этапе планируется построить новый корпус школы № 119, в котором смогут учиться около 500 детей. Также проект предполагает создание парковки на 143 места для машин.
Напомним, в текущем году в Екатеринбурге будет дан старт строительству новых школ и детских садов. Так, планируется строительство сразу трех образовательных учреждений — одного детского сада и двух школ.