Для скоростного трамвая в Ростове обособят пути на трёх улицах

К строительству трамвайных линий (подэтап 1.1.2.) от улицы Малиновского до площади Мичурина на проспекте Стачки собираются приступить в четвёртом квартале 2024 года. Однако проект ещё не прошёл государственную экспертизу. Линии пройдут по Малиновского, 339-й Стрелковой Дивизии и Зорге. Предполагается, что они будут обособленными от машин.