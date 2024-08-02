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Для скоростного трамвая в Ростове обособят пути на трёх улицах

Завершить строительство линии в центр собираются в 2027 году.

В Ростове до конца 2024 года завершат строительство линии скоростного трамвая в Левенцовском микрорайоне. Об этом сообщает сетевое издание Donnews со ссылкой на пресс-службу проекта «Ростовский трамвай».

Уже проложены пути на улице Жданова от Ерёменко до Ткачёва, по Ткачёва от Солженицына до Жданова. Частично пути появились на Солженицына и Ерёменко.

К строительству трамвайных линий (подэтап 1.1.2.) от улицы Малиновского до площади Мичурина на проспекте Стачки собираются приступить в четвёртом квартале 2024 года. Однако проект ещё не прошёл государственную экспертизу. Линии пройдут по Малиновского, 339-й Стрелковой Дивизии и Зорге. Предполагается, что они будут обособленными от машин.