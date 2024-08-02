В Перми определен подрядчик по строительству акватеррариума

ООО «Парма» зарегистрировано в Кондратово в 2015 году. Основой вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Компании являлась поставщиком в 28 государственных контрактах на сумму 7, 4 млрд руб. В 2023 году выручка компании составила 1,7 млрд руб.