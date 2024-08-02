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В Перми определен подрядчик по строительству акватеррариума

Победителем конкурса на проектирование и строительство акватеррариума в новом зоопарке Перми признано ООО «Парма». Цена контракта составит 250,7 млн руб.

Как указано в техническом задании, подрядчик должен самостоятельно спроектировать объект, определив полезную площадь, строительный объем, количество этажей здания. Продолжительность строительно-монтажных работ — 275 календарных дней, включая 30 календарных дней подготовительного периода.

Акватеррариум будет рассчитан на 200 посещений в смену.

ООО «Парма» зарегистрировано в Кондратово в 2015 году. Основой вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Компании являлась поставщиком в 28 государственных контрактах на сумму 7, 4 млрд руб. В 2023 году выручка компании составила 1,7 млрд руб.