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В Самаре ввели в эксплуатацию многоквартирный дом, который строили с 2008 года

В Кировском районе Самары ввели в эксплуатацию многоквартирный дом на ул. Димитрова, 74а. Это позволило восстановить права 78 граждан, являющихся участниками долевого строительства. Ведется подготовка к передаче квартир гражданам. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

Строительство объекта началось еще в 2008 году. По информации надзорного ведомства, в 2021 году застройщика, в качестве которого выступала «Ассоциация по защите прав и законных интересов участников долевого строительства», признали банкротом. После этого объект достраивал «Самарский региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» за счет областного бюджета. В апреле 2021 года фонд заключил с ООО «Арбит Строй» договор строительного подряда на выполнение работ по завершению возведения дома.

Работы находились на контроле районной прокуратуры. Руководители фонда и подрядной организации неоднократно получали предостережения о недопустимости нарушения сроков сдачи объекта. Им вносились представления, виновных лиц привлекали к ответственности, чтобы нарушения устранили. Прокуратура также проводила комиссионные выезды для осмотра объекта.

недвижимость