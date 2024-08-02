В Самаре ввели в эксплуатацию многоквартирный дом, который строили с 2008 года

Строительство объекта началось еще в 2008 году. По информации надзорного ведомства, в 2021 году застройщика, в качестве которого выступала «Ассоциация по защите прав и законных интересов участников долевого строительства», признали банкротом. После этого объект достраивал «Самарский региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» за счет областного бюджета. В апреле 2021 года фонд заключил с ООО «Арбит Строй» договор строительного подряда на выполнение работ по завершению возведения дома.