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Проект ОЭЗ «Алабуга-Менделеевск» запустят в мае 2025 года

Завод «Аммоний-2» на его территории начнут строить в I квартале.

Источник: Комсомольская правда

Проект по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга-Менделеевск» в Менделеевском районе Татарстана начнут реализовывать в мае 2025 года. Об этом заявил глава муниципалитета Радмир Беляев в рамках проекта «Муниципальный час».

Площадь ОЭЗ составит 900 гектаров. На этой территории и появится завод «Аммоний-2», который будет выпускать аммиак и карбамид. Его строительство, по словам Беляева, начнут в I квартале 2025 года. На новом предприятии создадут 500 рабочих мест — для них построят два арендных дома, которые после можно будет получить в собственность. В числе резидентов будут и другие представители крупного и среднего бизнеса.

Ранее мэр Менделеевска заявил о необходимости построить в городе хороший ресторан.