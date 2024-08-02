Проект ОЭЗ «Алабуга-Менделеевск» запустят в мае 2025 года

Площадь ОЭЗ составит 900 гектаров. На этой территории и появится завод «Аммоний-2», который будет выпускать аммиак и карбамид. Его строительство, по словам Беляева, начнут в I квартале 2025 года. На новом предприятии создадут 500 рабочих мест — для них построят два арендных дома, которые после можно будет получить в собственность. В числе резидентов будут и другие представители крупного и среднего бизнеса.