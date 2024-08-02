Компания Vestmoldtransgaz требует повышения тарифов на транспортировку газа

Для точек входа в газотранспортную сеть от соединения с газотранспортными сетями соседних государств запрашиваемый тариф составляет 11,157 лея за МВт*ч, что на 46,2% больше предыдущего тарифа.
В точках выхода из газотранспортной сети в газотранспортные сети взаимосвязанных соседних государств требуемый тариф составляет 12,901 лея за МВт*ч, что на 58,5% больше.
А для транспортировки природного газа конечным потребителям тариф увеличится на 47,2% до 10,734 лея за МВт*ч.
В заявке, поданной в НАРЭ, Vestmoldtransgaz не объясняет причину повышения транспортных тарифов.