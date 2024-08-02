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Компания Vestmoldtransgaz требует повышения тарифов на транспортировку газа

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Транспортировка природного газа может подорожать: компания Vestmoldtransgaz подала запрос на повышение соответствующих тарифов в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Источник: Sputnik.md

Для точек входа в газотранспортную сеть от соединения с газотранспортными сетями соседних государств запрашиваемый тариф составляет 11,157 лея за МВт*ч, что на 46,2% больше предыдущего тарифа.

В точках выхода из газотранспортной сети в газотранспортные сети взаимосвязанных соседних государств требуемый тариф составляет 12,901 лея за МВт*ч, что на 58,5% больше.

А для транспортировки природного газа конечным потребителям тариф увеличится на 47,2% до 10,734 лея за МВт*ч.

В заявке, поданной в НАРЭ, Vestmoldtransgaz не объясняет причину повышения транспортных тарифов.

экономика
энергетика