В Перми разработают план по цифровизации кладбищ

По словам господина Соснина, использование цифровых услуг поможет родственникам получать информацию о конкретном месте захоронения через поиск на карте по инициалам умершего. Кроме этого, ведение электронного учета позволит отдать дань уважения заслуженным деятелям города и включить места их погребения в исторические экскурсии. «В этих вопросах необходимо отнестись деликатно и с уважением», — подчеркнул глава Перми.