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В Перми разработают план по цифровизации кладбищ

Мэр Перми Эдуард Соснин посетил с рабочим визитом ПМУП «Ритуальные услуги». Как сообщил в своем телеграм-канале глава города, в ходе встречи обсуждались планы по цифровизации кладбищ.

Источник: телеграм-канал Эдуарда Соснина

По словам господина Соснина, использование цифровых услуг поможет родственникам получать информацию о конкретном месте захоронения через поиск на карте по инициалам умершего. Кроме этого, ведение электронного учета позволит отдать дань уважения заслуженным деятелям города и включить места их погребения в исторические экскурсии. «В этих вопросах необходимо отнестись деликатно и с уважением», — подчеркнул глава Перми.

Также в ходе рабочего визита Эдуард Соснин поручил МУП разработать проект развития прилегающих к кладбищам территорий и варианты нового прощального зала.