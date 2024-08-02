Цена на метан не будет регулироваться государством

На брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций 2 августа заместитель министра энергетики Азизхужа Кобилов сообщил о либерализации цен на газ.
Решение об этом принято на совещании 1 августа у премьер-министра по топливно-энергетическим вопросам с участием глав министерств и ведомств.
Заместитель министра сообщил о необходимости широкого применения цифровых технологий для учета рынка газа и жидкого топлива.
Также Азизхужа Кобилов предостерег поставщиков газа от необоснованного завышения цен и предложил потребителям в случае чрезмерного завышения цен сообщать об этом по телефонам доверия в Узэнергоинспекцию при Минэнерго, в Государственный налоговый комитет и в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.