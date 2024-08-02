Более шестидесяти тысяч узбекистанцев легально устроились на работу за границей

Надо сказать, что еще 90 тысяч человек планируют трудоустроить в предстоящие полгода. Программа трудоустройства узбекистанцев за рубежом проходит по принципу: «работа за границей — из махалли». Ожидается, что граждане нашей страны найдут работу в Южной Корее, Германии, Великобритании, Японии, Румынии, Болгарии и Венгрии.