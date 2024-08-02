Более шестидесяти тысяч узбекистанцев легально устроились на работу за границей

За последние шесть месяцев 64 тысячи жителей Узбекистана изъявили желание работать за границей и отбыли туда на законных основаниях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства занятости и сокращения бедности.
Надо сказать, что еще 90 тысяч человек планируют трудоустроить в предстоящие полгода. Программа трудоустройства узбекистанцев за рубежом проходит по принципу: «работа за границей — из махалли». Ожидается, что граждане нашей страны найдут работу в Южной Корее, Германии, Великобритании, Японии, Румынии, Болгарии и Венгрии.
Кроме того, для расширения компетенций соискателей за последние шесть месяцев 113 тысяч безработных прошли обучение предпринимательским навыкам, востребованным профессиям и иностранным языкам. До конца этого года планируется обучить еще 115 тысяч безработных.