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Более шестидесяти тысяч узбекистанцев легально устроились на работу за границей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. За последние полгода более 60 тысяч граждан Узбекистана нашли работу за границей. Они отправились трудиться организованно и на законных основаниях, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

За последние шесть месяцев 64 тысячи жителей Узбекистана изъявили желание работать за границей и отбыли туда на законных основаниях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства занятости и сокращения бедности.

Надо сказать, что еще 90 тысяч человек планируют трудоустроить в предстоящие полгода. Программа трудоустройства узбекистанцев за рубежом проходит по принципу: «работа за границей — из махалли». Ожидается, что граждане нашей страны найдут работу в Южной Корее, Германии, Великобритании, Японии, Румынии, Болгарии и Венгрии.

Кроме того, для расширения компетенций соискателей за последние шесть месяцев 113 тысяч безработных прошли обучение предпринимательским навыкам, востребованным профессиям и иностранным языкам. До конца этого года планируется обучить еще 115 тысяч безработных.

экономика
занятость