Средняя зарплата в Воронежской области выросла до 62 тыс рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Воронежской области в мае 2024 года составила 61 996,5 рубля. По сравнению с аналогичным месяцем 2023-го сумма выросла на 17,4%. Реальный размер заработной платы с учетом индекса потребительских цен увеличилась на 8,8%. Статистикой поделился Воронежстат в четверг, 1 августа.
В мае зарплата сотрудников организаций в сфере информации и связи превысила среднеобластной уровень в 1,6 раза, зарплата производителей электрического оборудования — в 1,5 раза. На 39,7% выше среднего уровня получали металлурги, на 39,1% — производители транспортных средств и оборудования, на 36,2% — финансисты и страховщики.
Самая низкая зарплата наблюдалась у производителей одежды и изделий из кожи.
Ранее стало известно, что с 1 августа отделение Социального фонда России (СФР) по Воронежской области произвело беззаявительный перерасчет страховых пенсий для пенсионеров, работавших в 2023 году. Сумма перерасчета зависела от зарплаты пенсионера: чем выше зарплата, тем на большую сумму увеличили пенсию.