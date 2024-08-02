Средняя зарплата в Воронежской области выросла до 62 тыс рублей

В мае зарплата сотрудников организаций в сфере информации и связи превысила среднеобластной уровень в 1,6 раза, зарплата производителей электрического оборудования — в 1,5 раза. На 39,7% выше среднего уровня получали металлурги, на 39,1% — производители транспортных средств и оборудования, на 36,2% — финансисты и страховщики.