Узбекистан и Индия — лидеры по закупке золота в июне

По данным Всемирного совета по золоту World Gold Council, первое место по приросту золотого запаса разделили Центральный банк Узбекистана и Резервный банк Индии. Они приобрели по девять тонн.
Национальный банк Польши купил четыре тонны золота, три тонны приобрел ЦБ Катара. По две тонны драгметалла прикупили ЦБ Иордании и Нацбанк Чехии, еще одну тонну приобрел турецкий регулятор.
Между тем Сингапур в июне стал основным продавцом золота, запасы которого сократились на 12 тонн. Кроме него, об уменьшении резерва на шесть тонн отчитался Нацбанк Казахстана.
В июне мировые центральные банки увеличили свои публичные золотые запасы на 12 тонн. Объем закупок драгоценного металла составил 31 тонну, при этом было продано 18 тонн.
Отметим, что Узбекистан закупал золото почти на пике цен на этот драгоценный металл. После апреля 2024 года металл сильно вырос в цене: слегка упав в июне, он набрал ход в июле.