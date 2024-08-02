Минфин США разрешил сделки на Мосбирже до 12 октября

НКЦ на российском рынке занимается, в том числе, уточнением и зачетом взаимных требований и обязательств участников торгов. Это касается сделок с ценными бумагами. НРД оказывает так называемые посттрейдинговые услуги. Также он задействован в выплатах доходов по гособлигациям Беларуси, которые ранее были размещены на западном рынке.