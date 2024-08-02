Минфин США разрешил сделки на Мосбирже до 12 октября

Лицензия также разрешает сделки с двумя другими российскими структурами — Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД), также их «дочками». Послабления действуют до 12 октября.
Таким образом регулятор позволил компаниям и физлицам из Штатов завершить дела на российском валютно-фондовом рынке. Гражданам США при этом нельзя иметь дела с контрагентами, которые находится под санкциями.
В том числе это те физлица, чьи активы заблокированы. Исключение — выход из бизнеса, который попал под санкции.
Ранее сообщалось, что Мосбиржа приостановила торги долларом и евро с 13 июня из-за санкций США. Ограничительные меры американские власти наложили тогда и НКЦ с НРД.
НКЦ на российском рынке занимается, в том числе, уточнением и зачетом взаимных требований и обязательств участников торгов. Это касается сделок с ценными бумагами. НРД оказывает так называемые посттрейдинговые услуги. Также он задействован в выплатах доходов по гособлигациям Беларуси, которые ранее были размещены на западном рынке.
Обе структуры входят в группу компаний Мосбиржи.