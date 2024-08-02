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Минфин США разрешил сделки на Мосбирже до 12 октября

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Департамент казначейства (Минфин) США выпустил генеральную лицензию на сделки на Мосбирже, сообщается на сайте американского ведомства.

Источник: Sputnik.by

Лицензия также разрешает сделки с двумя другими российскими структурами — Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД), также их «дочками». Послабления действуют до 12 октября.

Таким образом регулятор позволил компаниям и физлицам из Штатов завершить дела на российском валютно-фондовом рынке. Гражданам США при этом нельзя иметь дела с контрагентами, которые находится под санкциями.

В том числе это те физлица, чьи активы заблокированы. Исключение — выход из бизнеса, который попал под санкции.

Ранее сообщалось, что Мосбиржа приостановила торги долларом и евро с 13 июня из-за санкций США. Ограничительные меры американские власти наложили тогда и НКЦ с НРД.

НКЦ на российском рынке занимается, в том числе, уточнением и зачетом взаимных требований и обязательств участников торгов. Это касается сделок с ценными бумагами. НРД оказывает так называемые посттрейдинговые услуги. Также он задействован в выплатах доходов по гособлигациям Беларуси, которые ранее были размещены на западном рынке.

Обе структуры входят в группу компаний Мосбиржи.

экономика