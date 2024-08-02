Около 303 тонн урожая ягод уже собрали в Подмосковье в этом году

«В этом году в регионе уже собрали 303 тонны урожая ягод. В Подмосковье выращивают клубнику, которую также называют земляника садовая, малину, голубику, красную и черную смородину, вишню, землянику. Также встречаются жимолость, крыжовник и алыча», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что покупать ягоды и фрукты нужно только в проверенных местах.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что за l полугодие 2024 года специалисты государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы провели 81,8 тыс. лабораторных исследований фруктов, ягод и бахчевых, представленных на рынках и ярмарках региона.