Около 303 тонн урожая ягод уже собрали в Подмосковье в этом году

«В этом году в регионе уже собрали 303 тонны урожая ягод. В Подмосковье выращивают клубнику, которую также называют земляника садовая, малину, голубику, красную и черную смородину, вишню, землянику. Также встречаются жимолость, крыжовник и алыча», — говорится в сообщении.