Вице-губернатор Петербурга поручил усилить контроль за незаконной торговлей

Об этом чиновник заявил 2 августа в своем tg-канале.
Вчера на прямую линию поступило много жалоб жителей на незаконную торговлю. В основном это места массового скопления людей: у метро, торговых центов, ж/д переездов и других транспортных узлов.
Рейдовые мероприятия по пресечению незаконной торговли ведомство провело в районе станций метро «Ломоносовская» и «Купчино», на улице Ярослава Гашека и в Шушарах. Так, освобождены незаконно занимаемые земельные участки, изъята вся реализуемая продукция, также составлены протоколы по ст. 44 Закона Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».