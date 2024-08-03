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Вице-губернатор Петербурга поручил усилить контроль за незаконной торговлей

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников, после проведения прямой линии с местными жителями, поручил городскому комитету по контролю за имуществом «отработать жалобы на незаконную торговлю».

Об этом чиновник заявил 2 августа в своем tg-канале.

Вчера на прямую линию поступило много жалоб жителей на незаконную торговлю. В основном это места массового скопления людей: у метро, торговых центов, ж/д переездов и других транспортных узлов.

Алексей Корабельников, вице-губернатор Петербурга

Рейдовые мероприятия по пресечению незаконной торговли ведомство провело в районе станций метро «Ломоносовская» и «Купчино», на улице Ярослава Гашека и в Шушарах. Так, освобождены незаконно занимаемые земельные участки, изъята вся реализуемая продукция, также составлены протоколы по ст. 44 Закона Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

торговля