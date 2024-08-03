Вице-губернатор Петербурга поручил усилить контроль за незаконной торговлей

Рейдовые мероприятия по пресечению незаконной торговли ведомство провело в районе станций метро «Ломоносовская» и «Купчино», на улице Ярослава Гашека и в Шушарах. Так, освобождены незаконно занимаемые земельные участки, изъята вся реализуемая продукция, также составлены протоколы по ст. 44 Закона Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».