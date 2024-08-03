Китай вводит ограничения на импорт зерна пшеницы из Казахстана, утверждают экспортёры

АЛМАТЫ, 3 авг — Sputnik. Таможенное управление Китая ввело ограничения на ввоз зерна казахстанской пшеницы для заводов, которые зарегистрированы в бондовой зоне, пишет агентство «АПК Новости» со ссылкой на Ассоциацию экспортеров зерна.
По словам представителей, пока официального заявления от Китая по данному вопросу нет, однако на рынке наблюдается существенный ажиотаж.
«Китайская таможня полностью запретила импорт пшеницы для заводов, которые зарегистрированы в Бондовой зоне, с чем это связано пока не понятно. Импорт пшеницы будет осуществляться строго по квоте выделенной COFCO, один раз в год на каждую компанию индивидуально. У кого нету квоты, смогут завезти пшеницу, оплатив пошлину в размере 65%, другого варианта уже не будет. Сейчас ситуация будет такая же как 2 года назад, чисто по квоте, либо пошлине», — сообщили экспортеры.
Практически все казахстанские экспортеры зерна поставляли свой товар для заводов, зарегистрированных в бондовой зоне.
Как пояснил зерновой трейдер из Акмолинской области Каирбек Жалгапбаев, казахстанская пшеница имела возможность заходить в Китай через Алашанькоу и Хоргос в бондовую зону Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, где импорт осуществлялся без пошлины. С введением запрета, ввозить пшеницу без пошлины будет возможно только по квотам, которую установит COFCO, либо платить пошлину.
Трейдер считает, что Китай ввел запрет после того, как Казахстан заговорил о пошлине.
«Наши чиновники заговорили о пошлине, китайцы сработали на опережение. Решили, заморозят ввоз, а когда откроют, все будут сговорчивее», — отметил Жалгапбаев.