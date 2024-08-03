Китай вводит ограничения на импорт зерна пшеницы из Казахстана, утверждают экспортёры

«Китайская таможня полностью запретила импорт пшеницы для заводов, которые зарегистрированы в Бондовой зоне, с чем это связано пока не понятно. Импорт пшеницы будет осуществляться строго по квоте выделенной COFCO, один раз в год на каждую компанию индивидуально. У кого нету квоты, смогут завезти пшеницу, оплатив пошлину в размере 65%, другого варианта уже не будет. Сейчас ситуация будет такая же как 2 года назад, чисто по квоте, либо пошлине», — сообщили экспортеры.