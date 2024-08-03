Часть проспекта Свободный в Красноярске могут расширить до шести полос

Это участок протяженностью 600 метров от ул. Михаила Годенко до ул. Пролетарской. Предполагается расширение дороги до шести полос: появится дополнительная полоса на пересечении Свободного с улицами Лесопарковой и Пролетарской, а на пересечении проспекта с улицами М. Годенко и Высотной расширится проезжая часть для поворота направо со Свободного на Высотную.
В планах — появление разделительной полосы на участке и благоустройство территории — появление пешеходных дорожек, газонов и деревьев. Реконструкция этого участка проспекта Свободный запланирована в 2025 году — при наличии финансирования.