Часть проспекта Свободный в Красноярске могут расширить до шести полос

Это участок протяженностью 600 метров от ул. Михаила Годенко до ул. Пролетарской. Предполагается расширение дороги до шести полос: появится дополнительная полоса на пересечении Свободного с улицами Лесопарковой и Пролетарской, а на пересечении проспекта с улицами М. Годенко и Высотной расширится проезжая часть для поворота направо со Свободного на Высотную.