За 10 лет автодороги Новосибирска стали хуже в два с половиной раза

С другой стороны, в некоторых регионах удалось сократить количество дорог, не соответствующих нормативам. В лидерах по улучшению ситуации оказались Челябинская, Московская и Сахалинская области. Эти регионы продемонстрировали наибольшее снижение доли некачественных дорог. Четвертое место занимает Липецкая область, за ней следуют Кабардино-Балкарская Республика и Ставропольский край. Также в числе регионов с положительной динамикой находятся Самарская область, Татарстан, Карачаево-Черкесская Республика и Приморский край. Снижение показателя в этих регионах варьируется от 62,5% до 20,2%.