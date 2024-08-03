За 10 лет автодороги Новосибирска стали хуже в два с половиной раза

Аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг» провели анализ состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в России, основываясь на данных федеральной статистики за 2023 год. В ходе исследования была изучена динамика изменения доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям, с 2014 по 2023 годы. Однако стоит отметить, что отсутствуют данные по трем крупным городам: Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю.
По результатам анализа, наиболее значительное ухудшение состояния дорог наблюдается в Республике Адыгея. За указанный период доля автодорог, не соответствующих нормативам, увеличилась на 1228,6%. Это означает, что проблемы с дорожным покрытием в этом регионе становятся все более серьезными.
На втором месте в списке регионов с наибольшим ростом доли некачественных дорог находится Крым, где показатель вырос на 641,5%. Третье место занимает Амурская область с увеличением на 305,9%. В числе других регионов с высоким процентом отклонения от норм можно выделить Ингушетию (+267,9%), Пензенскую область (+264,6%), Новосибирскую область (+263,7%) и Волгоградскую область (+255,9%). Также в этот список входят Орловская область (+243,0%), Томская область (+174,4%) и Магаданская область (+133,5%).
С другой стороны, в некоторых регионах удалось сократить количество дорог, не соответствующих нормативам. В лидерах по улучшению ситуации оказались Челябинская, Московская и Сахалинская области. Эти регионы продемонстрировали наибольшее снижение доли некачественных дорог. Четвертое место занимает Липецкая область, за ней следуют Кабардино-Балкарская Республика и Ставропольский край. Также в числе регионов с положительной динамикой находятся Самарская область, Татарстан, Карачаево-Черкесская Республика и Приморский край. Снижение показателя в этих регионах варьируется от 62,5% до 20,2%.