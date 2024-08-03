Дольщики еще одного проблемного дома в Красноярске начали получать ключи

— После принятия в 2019 году федерального закона о защите прав дольщиков, у нас появились правовые механизмы урегулирования подобных вопросов, — пояснил Юрий Шестопалов, заместитель министра строительства и ЖКХ Красноярского края. — В крае восстановлены права 8700 граждан, которые в разное время приобрели квартиры в домах, ставших проблемными недостроями. Денежные компенсации смогли получить дольщики 68 недостроев, а 13 проблемных домов мы достроили. Права дольщиков ещё 28 проблемных домов восстановлены краем самостоятельно, без участия механизмов федерального фонда.