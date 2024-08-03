В Омской области стали производить больше водки и пива

В то же время в пищевой отрасли заметен общий рост производства на 2,6%, среди которого выделяются увеличение производства муки на 27,9%, молока на 23,3%, сладостей на 18,8% и других продуктов. Однако, производство мясных продуктов, таких как мясо птицы и говядина, сократилось значительно.