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В Омской области стали производить больше водки и пива

В Омской области за первое полугодие 2024 года наблюдается рост производства напитков и алкогольной продукции.

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным Омскстата, выпуск водки увеличился на 17%, объём розлива пива — на 11,2%, а выпуск безалкогольных напитков — на 6,8%.

В то же время в пищевой отрасли заметен общий рост производства на 2,6%, среди которого выделяются увеличение производства муки на 27,9%, молока на 23,3%, сладостей на 18,8% и других продуктов. Однако, производство мясных продуктов, таких как мясо птицы и говядина, сократилось значительно.

Напомним, ранее мы писали, что омичи в июле потратили в барах и ресторанах рекордную сумму денег.