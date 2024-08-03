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В Волгоградской области в госсобственность вернули землю с лесом и прудом

Под Волгоградом у жителя нашли незаконно приобретенные 8 га земли с лесом.

Камышинский городской суд помог вернуть в государственную собственность 8 гектар земли с лесом и прудом. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, ранее участок оформил местный житель. Сотрудники надзорного ведомства заподозрили, что мужчина владеет землей незаконно.

— На одном из участков расположен пруд, используемый как объект водозабора для осуществления противопожарных мероприятий в лесах. С целью устранения выявленных нарушений природоохранный прокурор обратился в суд, — уточнили в ведомстве.

По решению служителя Фемиды участок вернули в федеральную собственность. Прокуратура взяла на контроль исполнение решения.

Прокуратура