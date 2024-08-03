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В Ростове досрочно завершили ремонт 34 дорог

На девяти из них работы продолжаются.

Власти донской столицы объявили, что в городе досрочно завершили ремонт 34 дорог. По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, работы на девяти дорогах продолжаются, а ещё на трёх всё готово к предстоящему ремонту.

В общей сложности с начала 2024 года в Ростове выполнили ремонт дорог на площади 329 тысяч квадратных метров. Предполагается, что все их сдадут до начала октября. Суммарная протяжённость улиц — почти 44 километра.

Акцент делается на тех магистралях, по которым ходят пассажирские автобусы. Работы ведут преимущественно ночью.