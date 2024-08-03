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На Кубани начали уборку винограда

Уборку винограда на Кубани начали раньше срока.

Источник: соцсети

На Кубани начали уборку винограда. Работы стартовали раньше срока. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Первыми сбор винограда начали хозяйства Темрюкского района. В муниципалитете находится больше всего виноградников.

За первые сутки в регионе собрали 300 тонн ягод. Всего кубанские аграрии обработают свыше 31 тысячи га.

«Это треть всех виноградных полей страны. Всего в отрасли виноградарства в Краснодарском крае занято 86 организаций и 147 крестьянско-фермерских хозяйств», — сказал Вениамин Кондратьев.

В регионе прогнозируют валовой сбор не менее 275 тысяч тонн за счет высокопродуктивных виноградников. Две трети площадей занимают отечественные саженцы.

В 2023 году уборку винограда начали в середине августа. По итогам года Кубань стала первой в России по объемам производства вина и шампанского.

сельское хозяйство