Росстат отрапортовал о новом росте средней зарплаты волгоградцев до 58985 рублей

По сравнению с апрелем, утверждают в Росстате, средняя зарплата за месяц выросла на 3% (в апреле было 57254 рубля). В целом за январь-май 2024 года этот показатель увеличился до 54904 рубля, тогда как за январь-апрель было 53891 рубль. По-прежнему самая высокая средняя зарплата фиксируется в Краснодарском крае −67897 рублей в мае 2024 года. У соседей волгоградцев она также выше, чем в нашем регионе: в Астраханской области — 62965 рублей, а в Ростовской — 61175.Традиционным аутсайдером в ЮФО по-прежнему остается Калмыкия. Жители республики получали в среднем 49782 рубля.