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Названа дата начала стройки атомной станции в Татарстане

В Менделеевске планируют построить атомную энерготехнологическую станцию для производства водорода. Общий объем инвестиций в этот проект, разрабатываемый совместно с Росэнергоатомом, составляет около 300 миллиардов рублей.

О планах строительства объявил глава Менделеевска Радмир Беляев, представляя потенциал района Агентству инвестиционного развития Татарстана.

Беляев подчеркнул, что сотрудничество с Росэнергоатомом продолжается уже полтора года, и между сторонами подписаны соглашения, касающиеся крупного проекта по производству водорода, который станет первым в России.

Реализация проекта будет осуществляться на территории особой экономической зоны «Алабуга-Менделеевск». Площадь этой зоны составит 900 гектаров. Строительство планируется начать в мае 2025 года. Однако сроки строительства самой атомной энерготехнологической станции Беляев не уточнил.