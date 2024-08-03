Названа дата начала стройки атомной станции в Татарстане

О планах строительства объявил глава Менделеевска Радмир Беляев, представляя потенциал района Агентству инвестиционного развития Татарстана.
Беляев подчеркнул, что сотрудничество с Росэнергоатомом продолжается уже полтора года, и между сторонами подписаны соглашения, касающиеся крупного проекта по производству водорода, который станет первым в России.
Реализация проекта будет осуществляться на территории особой экономической зоны «Алабуга-Менделеевск». Площадь этой зоны составит 900 гектаров. Строительство планируется начать в мае 2025 года. Однако сроки строительства самой атомной энерготехнологической станции Беляев не уточнил.