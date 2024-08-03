В Калининграде у зоопарка восстанавливают конструкции старого моста

В Калининграде на проспекте Мира у зоопарка ведутся работы по восстановлению конструкций моста: армирование и бетонирование защитного слоя. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Напомним, на проспекте Мира от остановки «Зоопарк» до ул. Зоологической с 23 июля перекрыто движение транспорта по крайней правой полосе направлением из центра города.
Объезжать ремонтируемый участок предлагается по трамвайным путям.
В мэрии также рассказали о том, что на прошедшей неделе мостовики удаляли граффити, красили и приводили в порядок системы водоотведения на обеих эстакадных мостах, на мостах на Парковой аллее, улицах Гайдара и Брамса.