До 2030 года в Нижегородской области продлили IT-ипотеку

Губернатор Глеб Никитин отметил, что для региона, планирующего создать ИТ-хаб мирового уровня, это решение имеет огромное значение. В Нижнем Новгороде работают высококлассные специалисты в области информационных технологий. Нужно, чтобы они продолжали развивать ИТ-сектор у себя на родине. Новая мера поддержки будет в этом очень полезна.