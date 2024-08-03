До 2030 года в Нижегородской области продлили IT-ипотеку

Как сообщил Дмитрий Григоренко, вице-премьер, Правительство России решило продлить программу IT-ипотеки до 2030 года.
Максимальная процентная ставка по таким жилищным кредитам будет составлять до 6% годовых, а предельная сумма займа на выгодных условиях достигнет 9 миллионов рублей. При этом ставка может быть дополнительно уменьшена за счет программ, предлагаемых банками и регионами.
Губернатор Глеб Никитин отметил, что для региона, планирующего создать ИТ-хаб мирового уровня, это решение имеет огромное значение. В Нижнем Новгороде работают высококлассные специалисты в области информационных технологий. Нужно, чтобы они продолжали развивать ИТ-сектор у себя на родине. Новая мера поддержки будет в этом очень полезна.