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До 2030 года в Нижегородской области продлили IT-ипотеку

Правительство России продлило действие в стране IT-ипотеки до 2030 года.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил Дмитрий Григоренко, вице-премьер, Правительство России решило продлить программу IT-ипотеки до 2030 года.

Максимальная процентная ставка по таким жилищным кредитам будет составлять до 6% годовых, а предельная сумма займа на выгодных условиях достигнет 9 миллионов рублей. При этом ставка может быть дополнительно уменьшена за счет программ, предлагаемых банками и регионами.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что для региона, планирующего создать ИТ-хаб мирового уровня, это решение имеет огромное значение. В Нижнем Новгороде работают высококлассные специалисты в области информационных технологий. Нужно, чтобы они продолжали развивать ИТ-сектор у себя на родине. Новая мера поддержки будет в этом очень полезна.

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